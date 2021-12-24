مسابقة ترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي ومكون يوم 26 فيفري القادم

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 26 فيفري القادم لأجراء مسابقة الترقية الخاصة برتبتي أستاذ رئيسي ومكون في الأطوار التعليمية الثلاث، الابتدائي، المتوسط والثانوي.

وأمرت الوزارة باحتساب سنوات الأقدمية بالنسبة للمشاركين في مسابقة الترقية، إلى غاية تاريخ إجراء الامتحان، مع احتساب تعويض منحة المنطقة وفق النصوص القانونية.

وستجري امتحانات التأهيل للالتحاق برتبتي “أستاذ مكوّن” و”أستاذ رئيسي” على مستوى مؤسسات التربية الوطنية، وبإشراف مباشر من مديريات التربية.

كما يمتحن المترشحون للمسابقة في اختبارين أساسيين يتعلقان بتعليمة الاختصاص وعلوم التربية بالنسبة لرتبة “أستاذ رئيسي”.

كما سيتم إجراء امتحانين في مادتي “التعليمية” و”هندسة التكوين”، إضافة إلى اللغة الأجنبية. فيما يكون النجاح من نصيب من يتحصلون على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20.

وسيتم احتساب الأقدمية المطلوبة للترقية، حيث يتم الاعتماد على مبدإ الجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية، والأقدمية المكتسبة في رتبة الإدماج.

كما أن التعيين والإدماج إلزاميين للمشاركة في المسابقة، حيث يتوجب على المترشح أن يكون متحصلا على وثيقة تثبت حصوله على القرار.

ومن جهة أخرى، اشترطت الوزارة ملفا على المترشحين يتكون من نسخة قرار التسمية وطلب قرار التثبيت. فضلا عن نسخة من أوّل محضر تنصيب، إضافة إلى استمارة المشاركة‪.

ويشارك في المسابقة بالنسبة للطور الابتدائي لأساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، للترقية إلى رتبة “أستاذ رئيسي”.

كما تخص أيضا الأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، للترقية إلى رتبة “أستاذ مكوّن” في المدرسة الابتدائية.

فيما تم تحديد نفس الشروط بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط والأستاذ الثانوي‪.

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فندت وزارة التربية الوطنية، اليوم الإثنين، ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، حول تمديد عطلة الشتاء.

وجاء في بيان للوزارة: “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة خبرا غير صحيح بخصوص تمديد عطلة الشتاء”.

وذكرت الوزارة، أن التعديل الوحيد الذي تقرر في هذا الشأن تم نشره في صفحتها الرسمية بتاريخ 7ديسمبر 2021.

ويتعلق التعديل، بخروج التلاميذ في عطلة الشتاء ابتداء من مساء يوم الخميس 9 ديسمبر 2021. فيما يعود التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بتاريخ 2 جانفي 2022.

وأكدت الوزارة، أن التاريخ المحدد لبداية الثلاثي الثاني بعنوان السنة الدراسية 2021/2022، هو يوم الأحد 2 جانفي 2022. كما هو مشار إليه في البلاغ السابق.

كما ذكرت وزارة التربية الوطنية مرة أخرى، بضرورة تقصي صحة المعلومات من مصدرها. وكذا عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية الموثقة والوحيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.