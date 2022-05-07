مسابقة ترقية في 53 ألف منصب بقطاع التربية

‫من المنتظر أن تطلق وزارة التربية، شهر جوان المقبل، مسابقة للترقية تضم 52 ألفا و 776 منصب مالي، حيث سيتم تنظيم امتحانات مهنية أو ترقية اختيارية عن طرق التسجيل في قوائم التأهيل.

‫وتأتي هذه المسابقة في إطار تنفيذ برامج وزارة التربية الوطنية المتعلقة بترقية الموظفين بعنوان سنة 2022، وكذا ترقية الموظفين المنتمين للرتب الآيلة للزوال، وتسوية بعض الوضعيات العالقة للموظفين في مجال تسيير مساراتهم المهنية.

‫المسابقة تشمل 22 رتبة وتتم عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل

‫ وتضم المسابقة 22 رتبة، تتمثل في “أستاذ رئيسي” بـ 36 ألف منصب، “مستشار التربية” بزلفين و459 منصب، “نائب مقتصد” بألف و ‫333 منصب، “مدير ابتدائية” بـ 956 منصب، “مساعد مدير” بـ 894 منصب، “مستشار رئيس للتربية” بـ 375 منصب.

‫كما تشمل الرتب “نائب مدير متوسطة” بـ 209 منصب، “نائب مقتصد مسير” بـ 153 منصب، و”مدير ثانوية” بـ 127 منصب، إضافة إلى “مقتصد” بـ 112 منصب و”مقتصد رئيسي” بـ 69 منصبا، وكذا “مستشار رئيسي للتوجيه” بـ 61 منصبا.

‫وبالنسبة لمنصب “مشرف رئيسي”،‫ فقد وصلت عدد المناصب إلى ألف و137 منصب، “ناظر ثانوية” إلى 261 منصب، “ملحق رئيسي للمخبر” 346 منصب، كما تم تخصيص 303 منصب لـ “ملحق بالمخبر” و 52 لمنصب “معاون تقني في المخبر”.

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وأوضحت الوزارة بأنه بالنسبة لـ ‫”مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني‫”، فإن الترقية تتم عن طريق التحويل التلقائي للمناصب، أما بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي المنحدرين من رتبة ‫”رئيس ورشة‫” عن طريق التحويل التلقائي للمناصب، تخص المسابقة الأساتذة المكونين ممن لهم خمس سنوات خدمة فعلية بذات الصفة، للترقية لرتبة ‫”مفتش‫”، وفشل العديد منهم في الحصول على علامات مقبولة في تخصصاتهم، كما أنه في بعض الولايات لم يتحصل أي أستاذ ممن ترشح لرتبة ‫”مفتش‫”، ولم ينجح ولا واحد في كثير من التخصصات، مما يعني بأن المناصب المالية ستبقى شاغرة، وستجد وزارة التربية صعوبات كبيرة في مرافقة الأساتذة في عمليات التكوين‪ .

للإشارة يسمح للمشاركة في هذه المسابقة لمعلّمي المدارس الابتدائية ممن لهم 7 سنوات خدمة فعلية بذات الصفة، وأساتذة المدرسة الابتدائية بـ 5 سنوات و‫”مستشاري التغذية‫” المصنفين في الرتبة 11، الترشح لها قصد الترقية للسلم 12، حتى يكون لهم الحق في الترقية لرتبة ‫”مدير مدرسة ابتدائية‫” الصنف 14، بعد 5 سنوات من الخدمة الفعلية‪.

كما سيكون بإمكان نظّار الثانويات من لهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية، إضافة إلى نظّار الثانويات ممن لهم خمس سنوات خبرة فعلية بذات الصفة، الترشح لرتبة ‫”مدير ثانوية‫”، في انتظار الترخيص الاستثنائي الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية لمصالح الوظيف العمومي، قصد تمكين الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي من الترشح لمسابقة ‫”مدير ثانوية‫” الصنف 16، على أساس أن الأستاذ الرئيسي في الطور الثانوي، تم حرمانه من الترقية برتبة ‫”مدير ثانوية‫”، عكس الطورين الابتدائي والمتوسط.