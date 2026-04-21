مسابقة توظيف أساتذة استشفائيين جامعيين.. قرار هام من وزارة التعليم العالي

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا جديدًا يقضي بتعديل وتتميم القرار رقم 482 المؤرخ في 12 أفريل 2026. والمتعلق بفتح مسابقة للتوظيف على أساس الشهادات والأعمال للالتحاق برتبة أستاذ استشفائي جامعي. في خطوة تهدف إلى ضبط أدق لاحتياجات القطاع الصحي الجامعي عبر مختلف المؤسسات.

وينص القرار المعدل على إعادة تحديد عدد المناصب المفتوحة، حيث تم حصرها في 440 منصبًا. من بينها 43 منصبًا مخصصًا للصحة العسكرية. على أن يتم توزيعها حسب الهياكل الاستشفائية الجامعية والتخصصات وفق الملحق المرفق.

كما شملت التعديلات مراجعة توزيع المناصب عبر عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية. حيث تم إدخال تغييرات على مستوى عدة تخصصات، بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية لكل مؤسسة. ففي المركز الاستشفائي الجامعي بسيدي بلعباس. تم حذف منصب في تخصص علم الطفيليات وفتح منصب في الكيمياء العلاجية. وبمستغانم، تم حذف منصب في جراحة العظام والرضوض مقابل فتح منصبين في تخصصي التخدير والإنعاش وأمراض الكلى.

وفي وهران، تم فتح منصب إضافي في طب أمراض الأوبئة. وآخر في علم النبات الطبي، في حين تم حذف منصبين بالمؤسسة العمومية الاستشفائية في تخصصي التخدير والإنعاش والطب الشرعي.

كما شهد المركز الاستشفائي الجامعي بالبليدة فتح منصب إضافي في التخدير والإنعاش بمصلحة الاستعجالات، مقابل حذف منصب في جراحة العظام بالبويرة.

وشملت التعديلات أيضًا المركز الاستشفائي الجامعي بباتنة. حيث تم حذف منصب في علم المناعة وفتح منصب في علم الأدوية الصيدلانية،

إضافة إلى بجاية التي عرفت حذف منصب في أمراض المفاصل مقابل تعزيز تخصص الطب الداخلي. إلى جانب سطيف التي تم فيها حذف منصب في جراحة الصدر.

ويأتي هذا التعديل في سياق سعي السلطات إلى تحسين توزيع الموارد البشرية الطبية المتخصصة، بما يضمن تعزيز جودة التكوين والخدمات الصحية داخل المؤسسات الاستشفائية الجامعية، والاستجابة لمتطلبات القطاع الصحي بشكل أكثر دقة وفعالية.