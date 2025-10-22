إعــــلانات
مسابقة توظيف أعوان الحماية المدنية.. سحب الاستدعاءات اليوم

بقلم عايدة.ع
أعلنت مصالح مديرية الحماية المدنية لولاية الطارف، عن الشروع في تسليم الإستدعاءات للمترشحين المقبولة ملفاتهم للمشاركة في مسابقة توظيف أعوان الحماية المدنية ذكور لسنة 2025.

وجاء في إعلان للمصالح نفسها “ليكن في علم جميع المترشحين المقبولة ملفاتهم للمشاركة في مسابقة توظيف أعوان الحماية المدنية ذكور. لسنة 2025، أن عليهم التقرب لمديرية الحماية المدنية لولاية الطارف لغرض استلامهم للاستدعاء الخاص بمسابقة التوظيف”.

كما أوضح المصدر نفسه، أن حضور المترشح شخصيا ضروري لاستلام الاستدعاء. كما يجب على المترشحين أن يكونوا مرفوقين ببطاقة التعريف الوطنية الأصلية.

رابط دائم : https://nhar.tv/T9hmD
