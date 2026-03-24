مسابقة توظيف الأساتذة.. إنطلاق المرحلة الشفوية

شرع، اليوم الثلاثاء، أكثر من مليون و65 ألف مترشح على موعد لاجتياز المرحلة الشفوية من مسابقة توظيف الأساتذة لسنة 2025. وهذا إلى غاية يوم الخميس.

وكان وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، قد كشف في وقت سابق بالجزائر العاصمة عن تسجيل رقم قياسي من المترشحين بلغ أكثر من مليون و65 ألف مترشح. يتنافسون على 40.500 منصب مالي مخصص لقطاع التربية. ما يعكس الإقبال الكبير على مهنة التعليم.

وأوضح الوزير أن هذه المسابقة تتم وفق نظام رقمي متكامل يهدف إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. حيث يتيح لهم متابعة ملفاتهم إلكترونياً، وتصحيح أي أخطاء أو نقائص ضمن الآجال المحددة، دون تدخل بشري مباشر.

وأشار إلى أن عملية ترتيب المترشحين وتنقيطهم تتم بطريقة آلية دقيقة، بالاعتماد على معايير موضوعية تشمل المؤهلات العلمية والخبرة. ما يضمن اختيار أفضل الكفاءات من خريجي المدارس العليا للأساتذة والجامعات والمعاهد. بهدف تعزيز جودة التعليم والرفع من مستوى التأطير البيداغوجي.

وتكتسي المرحلة الشفوية أهمية بالغة، إذ تُعدّ النقطة الفاصلة في ترتيب المترشحين. حيث يتم خلالها تقييم قدراتهم التواصلية والبيداغوجية. ومدى استعدادهم لمزاولة مهنة التعليم داخل الأقسام.

كما سخّرت وزارة التربية الوطنية إمكانيات بشرية وتنظيمية معتبرة لإنجاح هذه العملية، من خلال تأطير لجان مختصة. وضمان سير الامتحانات في ظروف ملائمة. بما يعكس حرص السلطات على انتقاء كفاءات قادرة على الارتقاء بالمنظومة التربوية.

