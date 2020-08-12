مسابقة توظيف الأساتذة المساعدين في الطب يوم 5 ديسمبر

فيما تم تحديد شهر جوان 2021 لاجراء مسابقة الترقية الى رتبتي استاذ محاضر والاستاذية اما مسابقة رؤساء المصالح فسيتم اجراؤها في النصف الاول من شهر سبتمبر 2020