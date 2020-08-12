مسابقة توظيف الأساتذة المساعدين في الطب يوم 5 ديسمبر
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رزنامة اجراء مسابقة توظيف الأساتذة المساعدين والتي تم تحديدها يوم 5 ديسمبر القادم.
فيما تم تحديد شهر جوان 2021 لاجراء مسابقة الترقية الى رتبتي استاذ محاضر والاستاذية اما مسابقة رؤساء المصالح فسيتم اجراؤها في النصف الاول من شهر سبتمبر 2020
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