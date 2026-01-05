مسابقة توظيف الأساتذة.. تشكيل خلية متابعة

ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، الأحد، من مقر الوزارة بالمرادية، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، أين تم التطرق إلى مجريات مسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادات، أين أشار سعداوي إلى تشكيل خلية متابعة على مستوى الإدارة المركزية تعنى بدراسة الاستفسارات وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن هذه المسابقة.

وخصصت هذه الندوة الصحفية التي تمت بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومديري التربية والمديرين المنتدبين. لمتابعة سير مختلف العمليات التربوية والإدارية في هذا الفصل الدراسي، وتقديم التوجيهات اللازمة لضمان التطبيق السليم. للنصوص القانونية والتنظيمية، وتعزيز جودة التسيير المحلّي.

وأكد وزير التربية بخصوص مسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادات، على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات. والضوابط القانونية المنظمة لعملية إيداع ملفات الترشح، لا سيما تلك المتعلقة بالشهادات. وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، في كنف الاحترام الصارم للنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لها.

وفي هذا الصّدد، فتح الوزير المجال أمام مديري التربية لطرح الانشغالات والملاحظات المتعلقة بالوضعيات التي واجهتهم. خلال عملية تسجيل المترشحين، مؤكّدًا حرص الوزارة على الاستماع إلى كل الملاحظات ومعالجتها. بما يضمن حسن سير المسابقة مشيرا إلى تشكيل خلية متابعة على مستوى الإدارة المركزية. تعنى بدراسة الاستفسارات وتقديم التوضيحات اللازمة بشأنها.

هذا وتطرق الوزير إلى الجوانب المتعلقة بالشهادات المقبولة، مذكّرا بالمنشور التكميلي لقائمة الشهادات المطلوبة. للتوظيف والترقية في الرتب المنتمية للأسلاك الخاص بالتربية الوطنية والتي خضعت لموافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية.

