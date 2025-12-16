مسابقة توظيف الأساتذة.. تعرف على الشهادات المطلوبة لكل طور

أصدرت وزارة التربية الوطنية بيانًا توضيحيًا حول مسابقة التوظيف على أساس الشهادات، الخاصة بالالتحاق برتب أستاذ التعليم الابتدائي - قسم أول، وأستاذ التعليم المتوسط – قسم أول، وأستاذ التعليم الثانوي – قسم أول، والتي تم الإعلان عنها سابقًا.

وأوضح البيان أن المسابقة تتضمن فتح آلاف المناصب المالية، موزعة على الأطوار التعليمية الثلاثة، مع تحديد شروط المشاركة العامة، وعلى رأسها حيازة الشهادة المطلوبة في التخصص المعني، التمتع بالجنسية الجزائرية، وتسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور، إضافة إلى التمتع بالحقوق المدنية والقدرة البدنية والذهنية اللازمة لممارسة مهام التدريس.

كما شددت الوزارة على عدم أحقية المترشحين الذين سبق لهم شغل وظيفة عمومية وتم تسريحهم أو عزلهم من المشاركة في هذه المسابقة.

الشهادات المطلوبة للتوظيف

بالنسبة للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل

1- شهادة ماستر أو مهندس دولة في التخصصات المطلوبة لكل مادة،

2-شهادة ليسانس أو شهادة الدراسات العليا في التخصصات المطلوبة لكل مادة.

بالنسبة للالتحاق برتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل

1- شهادة ماستر أو مهندس دولة في التخصصات المطلوبة لكل مادة،

2- شهادة ليسانس أو شهادة الدراسات العليا في التخصصات المطلوبة لكل مادة.

بالنسبة للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل

1-شهادة ماجستير في التخصصات المطلوبة لكل مادة،

2-شهادة ماستر أو مهندس دولة في التخصصات المطلوبة لكل مادة.