مسابقة توظيف الأساتذة تُعلن قريبًا.. ووزير التربية يكشف التفاصيل

كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أنه سيتم الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة خلال الأسبوع الموالي من هذا الشهر.

وجاء إعلان الوزير خلال إشرافه على انطلاق جلسة عرض المسودة الأولى للمرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 25-54.

وجدد الوزير تأكيده أن الأساس في التوظيف يرتكز على خريجي المدارس العليا للأساتذة، باعتباره الحل الأمثل لسد احتياجات التأطير.

كما أشار في هذا السياق إلى التنسيق الجاري مع وزارة التعليم العالي لتوسيع شبكة هذه المدارس وضمان استكمال عمليات التوظيف بما يتماشى مع احتياجات القطاع.