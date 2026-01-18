مسابقة توظيف الأساتذة.. كيف تعرف إن كان ملفك مقبولًا أم مرفوضًا

أكدت مديريات التربية على ضرورة متابعة جميع المترشحين لمسابقة التوظيف الخاصة بالأطوار الثلاثة. لحساباتهم على الموقع الرسمي للمديرية بصفة منتظمة، لمتابعة وضعية ملفاتهم.

وأوضح بيان لعدد من المديريات أن الملفات تصنّف إلى ثلاثة أنواع، حيث يعتبر الملف مقبولًا إذا تمت المصادقة عليه.

وقيد الدراسة إذا كان في انتظار المراقبة والمصادقة، وغير مطابق إذا وجدت تحفظات تستلزم تسوية وضعية المترشح.و أكدت انه من بين أبرز أسباب عدم المطابقة عدم رفع كشوف النقاط.

وحذّر البيان من أن الدراسة الثانية للملف قد تؤدي إلى الرفض النهائي. مشيرة إلى أهمية تقديم جميع الوثائق المطلوبة بشكل صحيح وكامل.

كما أوضح أن التكوين المكمل يعني الحصول على شهادة علمية أعلى من الشهادة المطلوبة وفي نفس التخصص. مثل الماجستير أو الدكتوراه، بينما لا تُعتبر شهادة الماستر مكملة إذا كانت هي الشهادة المطلوبة. للتعليم الابتدائي أو المتوسط.

وشدد البيان على رفض شهادات العمل أقل من شهر، وقبول شهادات التدريس فقط، إضافة إلى رفض مقررات التعيين. أو محاضر التنصيب غير المكتملة.