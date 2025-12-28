مسابقة توظيف الأساتذة.. مُديريات التربية تصدر بيانا هاما

دعت مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن، المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة بعنوان سنة 2025، إلى الولوج بصفة يومية. إلى حساباتهم على المنصة الرقمية.للاطلاع على وضعية ملفاتهم ومتابعة جميع المستجدات المرتبطة بعملية الترشح.

وأفادت مديريات التربية، في إعلانات رسمية. أن هذه المتابعة ضرورية لضمان حسن سير عملية دراسة الملفات. وتمكين المترشحين من تدارك أي نقص أو ملاحظة في الآجال المحددة.

كما شددت مديريات التربية على ضرورة الالتزام الصارم بآجال التسجيل، مذكرة بأن آخر أجل لإيداع الملفات سيكون يوم الثلاثاء 06 جانفي المقبل. مؤكدة أن أي طلب يودع بعد انقضاء هذه الآجال لن يُؤخذ بعين الاعتبار.

وكانت عملية التسجيل الالكتروني للمشاركة في مسابقة التوظيف على أساس الشهادة في رتبة أستاذ أول، عبر الأطوار التعليمية الثلاثة. قد انطلقت يوم الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري، حيث خُصص لها أكثر من 40 ألف منصب مالي. موزّعة على 11.831 منصبا في الطور الابتدائي. و18.929 منصباً في الطور المتوسط، و9.740 منصبا في الطور الثانوي.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التربية الوطنية أن التسجيل وإيداع الوثائق الخاصة بملفات الترشح يتم حصريا. وبصفة الكترونية عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.