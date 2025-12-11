مسابقة توظيف الأساتذة.. هذه هي المناصب المتوفرة وطريقة التسجيل

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تنظيم مسابقة وطنية على أساس الشهادات لتوظيف الأساتذة في مختلف الرتب التعليمية. وذلك بهدف تعزيز القطاع التربوي وتغطية المناصب الشاغرة في المؤسسات التعليمية .

وحسب بيان الوزارة فإن المسابقة المسابقة مخصصة للرتب التالية:

أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول: 11,831 منصب مالي.

أستاذ التعليم المتوسط قسم أول: 18,929 منصب مالي.

أستاذ التعليم الثانوي قسم أول: 9,740 منصب مالي.

ويتم التسجيل وإيداع ملفات الترشح إلكترونيًا حصريًا عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابط: https://concours.onec.dz، وفق الشروط والكيفيات التي حددتها الوزارة .

وأكدت الوزارة أن جميع مراحل سير العملية، بما في ذلك ترتيب المترشحين، تتم عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية لضمان الشفافية والمصداقية.