مسابقة توظيف الدكاترة في الجامعات.. هذا هو تاريخ إجرائها والتخصصات المطلوبة

كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الجبار داودي أن المسابقة التي اطلقتها الوزارة موجهة لحاملي الدكتوراه الاجراء وغير الاجراء، كما انها تشمل كل التخصصات الانسانية الاجتماعية العلمية والتقنية.

وأضاف مستشار الوزير أن اجراء المسابقة يكون خلال الاسبوع الأول. من شهر أكتوبر على أن يلتحق الأساتذة الناجحون بمناصب عملهم شهر نوفمبر القادم.

وأكد مستشار الوزير أن هذه المسابقة تعد الأكبر بعد المسابقة. التي شهدها القطاع سنة 2023 والتي تم فيها توظيف 8000 دكتور بطال.