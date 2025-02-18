مسابقة توظيف الطلبة القضاة.. هذا تاريخ إجراء الإختبارات الكتابية

أعلنت وزارة العدل، عن تاريخ إجراء الإختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة الدورة الثانية لسنة 2024.

وحسب بيان للوزارة، أعلنت المدرسة العليا للقضاء، إلى علم المترشحين للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة الدورة الثانيـة لسنـة 2024، أن الاختبارات الكتابية ستجرى أيام 12-13-14 أفريل 2025، وفق الرزنامة الموضحة في الجدول المرفق.



ولفت التنبيه، إلى أن كل مترشح يضبط في حالة غش يتعرض للإقصاء، دون الإخلال بالمتابعة الجزائية طبقا لأحكام المواد 253 مكرر 6 إلى 253 مكرر 12 من قانون 20- 06 المتضمن قانون العقوبات.

هذا وسيتم الإعلان عن مركز الإمتحان وقوائم توزيع المترشحين لاحقا.