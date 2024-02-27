مسابقة توظيف في الجمارك.. هذه الشروط والمناصب

أعلنت المديرية العامة للجمارك عن فتح مسابقة توظيف على أساس الإختبارات تظم 60 منصب.

وحسبما أفادت به المديرية العامة للجمارك، فإن المناصب موزعة على الجزائر العاصمة وولايات أخرى في منصب مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ب 39 منصبا. وتقني سام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ب 06 مناصب. بالإضافة كذلك إلى متصرف ب 15 منصب.

وأفادت المديرية، أن آخر أجل لوضع الملفات يكون بعد 15 يوم من تاريخ النشر وهو 25 فيفري 2024.

وأشارت في سياق ذي صلة، أن الملفات كاملة تودع على مستوى المديرية العامة للجمارك الكائن مقرها ب 19 شارع الدكتور سعدان، الجزائر العاصمة