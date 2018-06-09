مسابقة توظيف 30 أستاذ للغة الأمازيغية بعين تيموشنت

كشفت زوليخة عبيد، مديرة التربية لولاية عين تيموشنت عن فتح مسابقة توظيف 30 أستاذ في مادة اللغة الأمازيغية.

وبحسب ماكشفت عنه ذات المسؤولة في مكروفون “النهار”، فإن المسابقة مخصصة للطور الإبتدائي وستشمل اللغتين العربية والفرنسية.

وأضافت أن المسابقة ستشمل مقتصدي ومستشاري التوجيه، حيث أنّ 30 منصبا مخصصا للغة الأمازيغية سيعمم عبر كامل تراب الولاية.

أين سيتنافس حوالي 101 للفوز بأحد المناصب الممنوحة بعد إجراء المسابقة وإعلان النتائج.

وأن تاريخ إجراء المسابقة ستنظم يوم 12 جوان من الشهر الحالي على مستوى 14 مركزا مخصصا للعملية بأكملها.