مسابقة جديدة لترقية الأساتذة قبل نهاية السنة

منحت وزارة التربية الوطنية أساتذة الطور الابتدائي رخصة للتسجيل في قوائم التأهيل للالتحاق برتبة نائب مدير مدرسة ابتدائية في الصنف 12، وهذا للتحضير لمسابقة ترقية أخرى سيتم تنظيمها قبل نهاية السنة الجارية.

تنطلق، غدا الأحد، مسابقة الترقية الخاصة بـ27 رتبة، وهي المسابقة التي سيشارك فيها أكثر من 300 ألف مترشح من مختلف الرتب. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإنه بالنسبة للطور الابتدائي، سيكون بإمكان المعلمين والأساتذة التسجيل على قوائم التأهيل للالتحاق برتبة نائب مدير مدرسة ابتدائية الصنف 12.

وحسب المرسوم التنفيذي الخاص بعمال التربية الوطنية رقم 12240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 31508، فإن الترقية لمنصب نائب مدير مدرسة ابتدائية، يكون عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 من المئة من المناصب المطلوب شغلها، ويترشح لذات المنصب أساتذة المدرسة الابتدائية المصنفون في السلم 11، الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية بذات الصفة، أي بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية، وهو ما يسمح للمعلمين سابقا الذين أجروا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من التسجيل على قوائم التأهيل بموجب ما تنص عليه المادة 31 مكرر من ذات المرسوم، التي تنص على أنه «يتم تقدير الأقدمية في الرتبة من خلال الجمع بين الأقدمية في الرتبة السابقة ورتبة الإدماج في الرتبة الحالية».

من جهة أخرى، سيكون بإمكان أساتذة المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادات الليسانس، الذين وظفوا في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية من خلال التوظيف القاعدي عام 2008، التسجيل على ذات القائمة لرتبة نائب مدير مدرسة ابتدائية الصنف 12، كما يحق لمستشاري التغذية المدرسية الذين لهم 5 سنوات خدمة بذات الصفة، التسجيل على قوائم التأهيل لرتبة نائب مدير مدرسة ابتدائية، ويتعلق الأمر بالمصنفين حاليا في السلم 11، وكذا المعلمين المصنفين حاليا في السلم 10 ممن لهم 7 سنوات خدمة فعلية بذات الصفة، فيما التسجيل على قوائم التأهيل يكون في حدود الـ20 من المئة من المناصب المطلوب شغلها، إذ سيكون بإمكان أساتذة المدرسة الابتدائية المصنفين في السلم 11 التسجيل بشرط 10 سنوات خدمة، وهو ما توفره المادة 31 مكرر من القانون الخاص 12240، وكذا الشرط بالنسبة لمستشاري التغذية الصنف 11، أما المعلمون المصنفون في السلم 10 فيشترط في تسجيلهم على قوائم التأهيل لرتبة نائب مدير مدرسة ابتدائية، 12 سنة خدمة فعلية، فيما سيخضع الناجحون وفقا لعدد المناصب المفتوحة لتكوين تحدد مدته ومحتواه بقرار مشترك بين وزارة التربية الوطنية ومصالح الوظيفة العمومية.

للإشارة، كانت وزارة التربية الوطنية قد بعثت، في وقت سابق، مراسلة تنص على جعل الترقية الداخلية للرتب العليا تتم مناصفة بين الامتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل، أي 50 من المئة لكل شق، وهو ما سيسمح لذوي الخبرة والأقدمية من الترقية المهنية، مما قد يخفف العبء عن الوزارة الوصية، في ظل مطالب أساتذة الابتدائي بضرورة تثمين الخبرة المهنية،لاسيما أن رتبة نائب مدير مدرسة ابتدائية، تصنيفها 12، وسيكون في إمكان صاحبها بعد 5 سنوات الترشح لرتبة مدير ابتدائية الصنف 14، ومنها إلى مفتش إدارة بعنوان إدارة الابتدائيات الصنف 15.