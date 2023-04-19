مسابقة حفظ وترتيل القرآن بالمؤسسات العقابية.. مشاركة أكثر من 10 آلاف نزيل

شارك في المراحل التصفوية للطبعة الـ13 من المسابقة الوطنية لحفظ و ترتيل القرآن الكريم أكثر من 10 آلاف نزيل عبر التراب الوطني. حسب ما كشف عنه سهرة الثلاثاء المدير العام لإدارة السجون و إعادة التأهيل, أسعيد زرب.

كما شدد ذات المسؤول لدى إشرافه بالمؤسسة العقابية للقليعة (تيبازة) على حفل اختتام الأنشطة الدينية والثقافية لشهر رمضان. بحضور ممثلين عن اللجنة الوزارية المختصة في التكفل بالمحبوسين. على أن استقطاب المبادرة لأكثر من 10 آلاف نزيل يؤكد “أهمية البرامج التعليمية الدينية للنزلاء”.

وأضاف زرب بأن تنظيم هذه الطبعة يبرز مجهودات الدولة في التكفل بالمحبوسين. من خلال عدة برامج تربوية و تعليمية و تكوينية سيما الدينية منها. التي تعتبر “العمود الفقري لتهذيب الروح و تربية النشء ما يشكل ضمانة حقيقية لعدم جنوحهم مجددا للجريمة”.

7900 سجين يزاول التعليم الديني

و يزاول على مستوى المؤسسات العقابية عبر الوطن قرابة الـ7900 نزيل تعليما في المجال الديني موزعين على 391. فصلا لحفظ و تجويد القرآن و ذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية و الاوقاف التي جندت 531 مؤطرا. منهم 277 إماما و 175 معلم قرآن و 79 مرشدة دينية و هي المجهودات التي وصفها زرب بـ”الكبيرة”.

كما وصف نتائج الشراكة مع قطاع الشؤون الدينية بـ”الإستراتيجية والفعالة” في سبيل تقويم سلوك المحبوسين وإصلاحه. مبرزا بأن القطاعين يسعيان مستقبلا إلى تثمين مجهودات النزلاء. و تشجيعهم من خلال تتويج حفظة القرآن بإجازات تقدم لهم.

في حين، شهدت مسابقة هذه السنة والتي توجت بتقديم جوائز رمزية للفائزين الأوائل، يتابع نفس المسؤول. مشاركة ثلاث فئات “أحداث و نساء ورجال” في محورين اثنين. الأول تمثل في “حفظ القرآن” و الثاني يتعلق ب”ترتيل القرآن”. فضلا عن تنظيم على هامش هذه الطبعة مسابقة ثقافية في المجال الديني.

كما سمحت هذه المجهودات بتسجيل 150 محبوسا حافظا لكتاب الله و 605 محبوس حافظا. ما بين 15 و 45 حزبا فيما بلغ عدد النزلاء الذين يحفظون ما بين حزب واحد. و 15 حزبا 7112 نزيلا، حسب الارقام التي قدما زرب بالمناسبة.

وبالتنسيق مع قطاعي التربية والتعليم العالي، كشف المسؤول نفسه عن تسجيل قرابة 40 ألف محبوس يزاولون تعليما في مختلف الأطوار. تحت إشراف 1073 أستاذا فيما يرتقب أن يتم تسجيل بداية من الموسم الجامعي المقبل 1169 محبوسا في جامعة التكوين المتواصل عن بعد. لتحضير شهادة ليسانس و 40 اخرا لتحضير شهادة الماستر.

وبالتعاون مع قطاع التكوين المهني، تم تسجيل خلال دورة فبراير الماضي 20262 محبوسا لمزاولة تكوين وتعليم مهنيين في 162 تخصصا.