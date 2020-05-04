مسابقة دينية إلكترونية لحفظ القرآن في وهران

يشارك 87 متنافسا في مسابقة إلكترونية لتجويد القرآن وترتيله “من دون حفظ” أطلقتها مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في وهران نهاية أفريل الماضي.

وتتضمن المسابقة تسجيل مقطع فيديو من 3 دقائق وإرساله عبر البريد الإلكتروني للمديرية على شبكة التواصل الاجتماعي.

حيث اشترط في المتسابقين أن يكون عمرهم بين 16 و 40 سنة، متقنين لأحكام رواية “ورش” وألا يكونوا من المشاهير ومحترفي التلاوة.

هذا وستعلن لجنة التقييم عن أسماء الفائزين في هذه المسابقة الدينية الإلكترونية في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.