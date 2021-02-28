مسابقة زيت الزيتون الدولية.. فوز منتج جزائري بالجائزة الأولى

تمكن منتج جزائري، من عين وسارة بولاية الجلفة، وينحدر من تيزي وزو من الظفر بالجائزة الأولى في مسابقة زيت الزيتون “الممتاز البكر”.

وفاز زيت زيتون حكيم عليلش من ضمن 360 مشاركا في المسابقة من مختلف البلدان، لا سيما اسبانيا واليونان وإيطاليا وتونس.

وقد تم إجراء تحليل الزيوت من طرف لجنة تحكيم أولى تتشكل من خبراء مقيمين في دبي وتحليل آخر من خبراء دوليين.

وسيتاح للفائزين إمكانية تسويق منتجهم على المواقع الالكترونية لمنظمي المسابقة وعلى شبكة محلات فاخرة عبر العالم.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح حكيم عليلش، الذي ينحدر من تيزي وزو، أنه يمتلك مستثمرة للزراعة البيولوجية حصريا.

وأضاف المتحدث، الذي تتواجد حقوله في منطقة بنهار بعين وسارة، أن منتجه حاصل على شهادة من منظمة دولية في ألمانيا.

وأشار الفائز بالجائزة الأولى، أنه يمتلك حقلا مساحته 40 هكتارا يحتوي على 9.000 شجرة زيتون منها 9.000 مسقي بشبكة التقطير.

وبلغ انتاج هذا الحقل –يقول المتحدث-، السنة الماضية 20.000 لترا وهو مردود وصفه هذا المزارع بـ”الصعب”.

وأفاد عليلش، أن لأجل الحصول على زيته يتم سحق الزيتون “، في طاحونة اقتناها من إيطاليا، بنفس يوم قطفه “بالأيدي.

وفي المقابل تأسف عليلش للثقل البيروقراطي في العديد من جوانب نشاطه الفلاحي.

كما ذكر إشكالية اقتناء القارورات الزجاجية لزيت الزيتون كونها نادرة في الجزائر مما يدفعه أحيانا لاستيرادها من تونس.

وبخصوص التصدير، أكد على وجود اهتمام من زبائن من فرنسا وروسيا وسلطنة عمان وكندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية للموسم المقبل.

وأوضح “نستهدف بمنتوجنا أسواقا فاخرة لا يقل سعر اللتر فيها عن 120 أورو”.

“أما نحن فنسوقه لموزعين بسعر يتراوح بين 7 و8 أورو للتر الواحد يبيعونه بـ20 أورو للتر في اوروبا”.–يضيف المتحدث-.