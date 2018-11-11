مسابقة لترقية أكثر من 40 ألف أستاذ في 15 جانفي

يخص الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة

كل أستاذ يثبت 5 سنوات خدمة يمكنه المشاركة في المسابقة

تعني أكثر من 16 ألف أستاذ في الطور الابتدائي و11 ألفا في الطور المتوسط و12 ألفا في الثانوي

كشفت، أمس، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن وجود أكثر من 40 ألف منصب لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في المسابقة المهنية التي ستنطلق في الـ15 من شهر جانفي من السنة القادمة في الأطوار التعليمية الثلاثة.

نشرت، أمس، وزيرة التربية، نورية بن غبريت في تغريدة لها على «التويتر» تفاصيل المسابقة التي تخص الأطوار التعليمية الثلاثة، حيث وصل العدد الإجمالي للمناصب أكثر من 40 ألف منصب، منها 16 ألفا و353 في الطور الابتدائي و11 ألفا و751 في الطور المتوسط و12 ألفا و790 في الطور الثانوي.

وأوضحت وزيرة التربية بن غبريت، أن عملية احتساب الأقدمية المطلوبة للترقية تعتمد على مبدأ الجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية والأقدمية المكتسبة في رتبة الإدماج، وهذا تبعا لانقضاء الأجل المحدد في المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 240-12 المعدل والمتتم للمرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ سنة 2017.

كما أن قرار التعيين والإدماج إلزاميان للمشاركة في المسابقة، حيث يتوجب على المترشح أن يكون متحصلا على وثيقة تثبت حصوله على قرار الإدماج والتعيين.

من جهة أخرى، اشترطت الوزارة ملفا على المترشحين، يتكون من نسخة من قرار التسمية وطلب قرار التثبيت، فضلا عن نسخة من أوّل محضر تنصيب، إضافة إلى استمارة المشاركة.

وسيسمح للمشاركة في هذه المسابقة بالنسبة للطور الابتدائي لأساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية.

وتخص أيضا الأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة للترقية إلى رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية، وتم تحديد نفس الشروط بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط والأستاذ الثانوي.

للإشارة، كانت وزارة التربية الوطنية قد أرسلت في وقت سابق مراسلة تنص على جعل الترقية الداخلية للرتب العليا تتم مناصفة بين الامتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل، أي 50 من المئة لكل شق.

وهو ما سيسمح لذوي الخبرة والأقدمية من الترقية المهنية، مما قد يخفف العبء عن الوزارة الوصية، في ظل مطالب أساتذة الابتدائي بضرورة تثمين الخبرة المهنية، لاسيما أن رتبة نائب مدير مدرسة ابتدائية تصنيفها 12.

وسيكون في إمكان صاحبها بعد 5 سنوات الترشح لرتبة مدير ابتدائية الصنف 14، ومنها إلى مفتش إدارة بعنوان إدارة الابتدائيات في الصنف 15.