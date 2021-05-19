مسابقة لتوظيف أعوان شرطة ذكور بالمديرية العامة للأمن الوطني

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن فتح مسابقة توظيف على أساس الإختبارات الخاصة بأعوان الشرطة ذكور.

وأضافت المديرية في بيان لها، أن إيداع ملفات الترشّح سيكون على مستوى مكاتب التكوين التابعة لأمن الولايات الجنوبية.

وأوضح البيان أن الملفات ستكون بمديريات أمن أدرار، تمنراست، إليزي، بسكرة، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، الوادي.

بالإضافة إلى ولايات أولاد جلال، المغير، تقرت، المنيعة، إن صالح، جانت، إن قزام، بني عباس، برج باجي المختار، تيميمون.

وأضافت أنه يشترط للإلتحاق بالمسابقة، أن يكون المترشّح قد بلغ سن الـ19 سنة عند تاريخ إجراء المسابقة، و23 سنة على الأكثر.

وأشارت المديرية، إلى أنه بإمكان المشاركين تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والإطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف، عبر الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للأمن الوطني، الفايسبوك، أنستغرام والتويتر.