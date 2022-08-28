مسابقة لتوظيف 1500 إمام مدرس وأستاذ تعليم قرآني

فتحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مسابقة على أساس الاختبارات، للالتحاق بالتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وحددت المناصب المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية 1500 منصب، ولعل القاسم المشترك بين هذه المناصب، هو شهادة حفظ القرآن كاملا لا تتجاوز مدة صلاحياتها سنتين، منها 400 منصب لرتبة إمام مدرس مفتوحة للحائزين على شهادة حفظ القرآن كاملا، لا تتجاوز مدة صلاحياتها سنتين، ممن تحصلوا عليها بعد الطور الرابع من التعليم القرآني، أو الحائزين على مستوى السنة ثالثة ثانوي وشهادة حفظ القرآن كاملا، موزعة على 13 معهدا متخصصا، منها 30 منصبا لكل من معهد ولاية تيزي وزو وعين صالح وسعيدة وتلمسان وتمنراست وإيليزي، و 35 منصبا لكل من معهد ملية وغليزان وقسنطينة وباتنة وبسكرة، و 25 منصبا لكل من معهد الأغواط و 20 منصبا بمعهد ولاية البويرة.

100 منصب لأستاذ التعليم القرآني

كما فتحت 100 منصب لأستاذ التعليم القرآني للحائزين على شهادة حفظ القرآن كاملا ممن تحصلوا عليها بعد الطور الثالث من التعليم القرآني أو الحائزين على مستوى السنة ثالثة ثانوي وشهادة حفظ القرآن الكريم كاملا، وتم توزيع المناصب بـ 50 منصبا لكل من معهدي ولايتي سعيدة وقسنطينة. كما فتحت ذات الوزارة 250 منصب لرتبة “مؤذن” للمترشحين الحائزين على شهادة حفظ القرآن الكريم كاملا، والحائزين على مستوى السنة الأولى ثانوي، وتم توزيع المناصب بمعدل 25 منصبا لكل من معهدي تيزي وزو وباتنة، و 50 منصبا لمعهدي ولاية غليزان و 20 منصبا لكل من معاهد ولاية البويرة وبسكرة والأغواط وميلة.

أما عدد المناصب المفتوحة لرتبة “قيّم”، فقدرت بـ 250 منصب كذلك للمترشحين الحائزين على شهادة حفظ نصف القرآن الكريم والحائزين على مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط، وتم توزيع المناصب بمعدل 30 منصبا لكل من معاهد ولاية تيزي وزو وغليزان وباتنة وتمنراست، و 25 منصبا لكل من معاهد ميلة والبويرة وتلمسان وإيليزي والأغواط، ويتكون الملف من طلب خطي ونسخة من شهادة مدرسية للمستوى المطلوب، وشهادة حفظ القرآن الكريم مسلمة من طرف أحد المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، وبعد القبول في المسابقة الكتابية، يجب على المترشح إتمام ملفه من خلال تقديم شهادتين طبيتين وصورتين شمسيتين، وقد حدد آخر آجل للتسجيل يوم 2 سبتمبر الداخل، وتودع الملفات على مستوى المعاهد الوطنية ولا تؤخذ بعين الاعتبار الملفات الناقصة.