مسابقة لتوظيف 1600 مهندس دولة في البلديات والولايات

أعطت مصالح الوزير الأول موافقتها على فتح مسابقة على مستوى وزارة الداخلية لتوظيف 1600 مهندس دولة في الإحصائيات.

ومن المقرر أن يتم توظيف هذا العدد الكبير من مهندسي الدولة في الإحصائات لسد حاجات مصالح البلديات والولايات، مع التركيز على 10 ولايات جديدة.

وحسب ما تحوزه “النهار أون لاين” من معطيات، فإن التوظيف يكون على مستوى الولايات والبلديات، بعنوان السنة المالية 2023، حيث سيتم إعداد قرار يتم بموجبه توزيع هذه المناصب المالية في إطار الرخصة المقدمة من طرف الوظيفة العمومية والموقعة من طرف الوزير الأول.

ويتم إيداع ملفات طلبات التوظيف على مستوى كل ولاية معنية، بالنسبة للمناصب المخصصة لها وللبلديات التابعة لها.