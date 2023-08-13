مسابقة لتوظيف 3 آلاف عون في الحماية المدنية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن تنظيم مسابقة لتوظيف 3 آلاف عون جديد.

في منشور للحماية المدنية على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أفيد أنّ المسابقة ستجرى على أساس الإختبارات لتوظيف ما لا يقلّ عن 3 آلاف عون منهم: 2970 عونا من الذكور، و30 عونا من الإناث.

وتتضمن قائمة الشروط، ألاّ يقل سن المترشحين عن 19 عاما ولا يتجاوز 25 سنة عند تاريخ إجراء الامتحان. كما اشترطت المديرية أن لا تقل القامة عن 1.70 م للذكور و1.65 م للإناث، والمستوى المطلوب هو السنة الثانية ثانوي كاملة.

ووعدت المديرية العامة للحماية المدنية بكف تفاصيل أكثر تخصّ المسابقة في غضون الفترة القادمة عبر سائر منصاتها، ومختلف وسائل الإعلام العمومية.