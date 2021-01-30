مسابقة لتوظيف 306 أستاذ في مدارس شبه الطبي

القرار أعلنته وزارة الصحة ويشمل كامل مناطق الوطن

فتحت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مسابقة لتوظيف 306 أستاذ التعليم شبه الطبي، على مستوى عديد ولايات الوطن، وذلك على أساس الاختبارات، حيث تم تحدد آجال التسجيلات في المسابقة على أساس الاختبارات بـ 20 يوم عمل ابتداء من تاريخ الإلصاق في أماكن العمل، وحددت وزارة الصحة عدد المناصب المطلوبة بـ 306 منصب، وهذا طبقا لمخطط التكوين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لسنة 2020.

وتضمن القرار الوزاري رقم 12 المؤرخ في 31 ديسمبر 2020، تحوز “النهار” على نسخة منه، والذي يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص لرتبة أستاذ التعليم شبه الطبي، للشبه الطبيين المتخصصين وشبه الطبيين الرئيسيين للصحة العمومية على الأقل، الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتشمل المسابقة الاختبارات التالية، اختبارات كتابية للقبول، وتتضمن اختبار في الثقافة العامة لمدة ساعتين والمعامل 1، واختبار اختياري في اللغة الأجنبية، الفرنسية أو الإنجليزية، لمدة ساعتين والمعامل 2 ، واختبار شفهي للقبول النهائي، والذي يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع منصوص عليه في البرنامج والمدة القصوى 20 دقيقة والمعامل 1، حيث بإمكان المترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات، تقديم طعون لدى السلطة التي لها صلاحية التعيين، والتي يجب عليها البتّ في هذا الطعن والرد على المعنيين قبل 5 أيام عمل على الأقل من تاريخ إجراء هذه المسابقة، أما عن ملفات الترشح للمشاركة في هذه المسابقة، فيتمثل في طلب خطي يقدمه المترشح بنفسه، على أن يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية والمسابقات على أساس الاختبارات المذكورة، من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على نسخة من قرار أو مقرر التعيين أوالترسيم.

وأوضح القرار الوزاري أن يوم الأحد 31 جانفي 2021، سيكون تاريخ بداية التسجيلات، والخميس 25 فيفري 2021 تاريخ نهاية التسجيلات، والأحد 28 فيفري 2021 لدراسة ملفات المترشحين من قبل اللجنة التقنية على مستوى المؤسسات الصحية وإرسال قائمة المترشحين المقبولين لمديريات الصحة والسكان المختصة إقليميا، والأحد 7 مارس 2021، فهو تاريخ الإعلان عن قائمة المقبولين في أماكن العمل وإرسال الإستدعاءات لهؤلاء المترشحين، أما الخميس 18 مارس 2021، فحدد كتاريخ لإجراء المسابقة للمترشحين من كل ولايات الوطن.