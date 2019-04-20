سيتم فتح مسابقة لتوظيف 530 حارس شاطئ موسمي، في مستغانم، تحسبا لموسم الاصطياف المقبل.

وحسبما أستفيد، اليوم السبت، من المديرية الولائية للحماية المدنية، ستجري هذه المسابقة، السبت المقبل، بمسبحي بلدية بوقيرات ومسبح بلدية سيدي علي.

وتخص الاختبارات، كل من السباحة الحرة، 200 متر، والإنقاذ “رفع الدمية من عمق الماء”، والإسعاف ورمي العوامة وغيرها.

وسيخضع الفائزون، في هذه المسابقة، لتكوين قاعدي في الإسعافات الأولية، ودروس في التربية المدنية.

ومن المنتظر أن يقوم هؤلاء الحراس الموسميين، بتدعيم جهاز حراس الشواطئ التابع للحماية المدنية.

حيث يضم هذا الجهاز، 139 منقذ مهني و18 غطاس محترف، يضافون إلى طاقم طبي وشبه طبي، متكون من 11 فرقة.

وذلك لنقل وتحويل الغرقى والمصابين إلى مختلف المؤسسات الاستشفائية والصحية.

ومن المرتقب أن يتم فتح 4 شواطئ جديدة بالولاية، بكل من بلدية بن عبد المالك رمضان، وبلدية مستغانم ،وبلدية مزغران، لتضاف إلى 35 شاطئ محروس.

للتذكير سجلت الحماية المدنية خلال موسم الاصطياف الماضي، بمستغانم، بولاية هلاك 11 شخص غرقا.