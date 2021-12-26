مسابقة للتوظيف بالمديرية العامة لإدارة السجون

أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن فتح مسابقة وطنية للتوظيف في سلك موظفي إعادة التربية.

وحسبما أفادت به المديرية عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن مسابقة التوظيف تخص 846 منصبا في رتبة عون إعادة التربية.

كما أضافت المديرية، أنه يتم تحميل الإعلان و إستمارة المعلومات نموذج رقم 1 و التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمديرية العامة dgapr.mjustice.dz. مشيرة إلى أن آجال التسجيل و إرسال الملفات ستكون من 2021.12.23 إلى 2022.01.13.

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المديرية العامة للأمن الوطني تطلق مسابقة لتوظيف الأعوان المتعاقدين

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح مسابقة توظيف الأعوان المتعاقدين رتبة عامل مهني من المستوى الأول. وقالت المديرية في بيان لها، إن المسابقة بموجب عقود محددة المدة بالتوقيتين الكامل والجزئي، على أساس الإنتقاء وبناء على دراسة الملف. وأضاف البيان أن المصالح المعنية بعملية التوظيف هي المصالح الجهوية للمالية والتجهيز بكل من الجزائر، البليدة، وهران، قسنطينة، بشار ورقلة، تمنراست. ويمكن للراغبين في التسجيل تحميل وطبع إستمارة المشاركة في وكذا الإطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف. وذلك عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية، فايسبوك، إنستغرام وتويتر. وزارة الشؤون الخارجية.. هذه هي الاختبارات وهكذا تنقط

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عن تنظيمها مسابقتين على أساس الاختبارات للتوظيف. كما تتعلق المسابقة، بكاتب الشؤون الخارجية بـ20 منصبا ماليا و160 منصب للملحق.

في حين تتضمن المسابقات على أساس الامتحانات المهنية، في رتبة كاتب الشؤون الخارجية على أساس الاختبارات، كتابية وشفهية. أما الكتابية للقبول، فتكون في الثقافة العامة، واختبار في المؤسسات أو العلاقات الدولية. إضافة إلى اختبار اختياري بالقانون الدولي، والعلوم الاقتصادية والمالية والتجارة الدولية، والعلوم السياسية، وعلوم الإعلام والاتصال، والآداب واللغات التاريخ والجغرافيا. وكذا اختبارين في لغتين، “الاسبانية والفرنسية والانجليزية والألمانية”.

كما يجتاز المترشح، اختبار شفهي للنجاح النهائي، يتمثل في المحادثة مع اللجنة، حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج لمدة 30 دقيقة.

أما الراغب في نيل منصب ملحق للشؤون الخارجية على أساس الاختبارات، فتكون كتابية وشفهية. حيث يمتحن المترشح، في الثقافة العامة والمؤسسات والعلاقات الدولية،واختبار اختياري بالقانون العام والعلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارة الدولية. وكذا العلوم السياسية والإعلام والاتصال الآداب واللغات والتاريخ والجغرافيا. واختبارين في اللغتين الفرنسية الانجليزية الالمانية و الاسبانية، وأخيرا اختبرا شفهي للنجاح النهائي