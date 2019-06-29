مسابقة ملكة جمال إنجلترا دون مساحيق تجميل!

قرر القائمون على مسابقة ملكة جمال إنجلترا، لهذا العام، إدراج جولة جديدة ضمن المراحل الأساسية لمسابقة ملكة الجمال، تتطلب الظهور بدون مساحيق تجميل.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، سيتوجب على المشاركات في المسابقة إرسال صور فوتوغرافية لهن، من دون مساحيق التجميل أو تعديلات على الصور.

وبررت منظمة المسابقة، “أنجي بيسلي”، هذا القرار، بتشجيعها للمتسابقات، على وضع مكياج أقل، لأجل إبراز ملامحهن الطبيعية.

وأضافت المنظمة، بأنهم أرادوا توصيل رسالة للمتسابقات، مفادها بأنهن لسن ملزمات بوضع رموش اصطناعية، ورسم حواجبهم، ليحصلن على اللقب.

لذلك قررت اللجنة أن تؤهل المتسابقة الفائزة بجولة، عدم استخدام مساحيق التجمي، للمرحلة النهائية من المسابقة.

حيث ستضم المرحلة النهائية، من مسابقة ملكة جمال إنجلترا، 20 مشاركة.

فيما تشالرك، أكثر من 20 ألف فتاة في مسابقة “ملكة جمال إنجلترا” هذا العام.

وستتأهل الفائزة بهذه المسابقة، لتمثيل بلدها في مسابقة ملكة جمال العالم.