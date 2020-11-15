مسابقة هواوي لتكنولوجيات الإعلام والإتصال.. الفريق الجزائري في المركز الأول

فاز الطلاب الجزائريون بالمركز الأول في مسابقة هواوي العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

إفتك الطلاب الجزائريون المركز الأول في نهائيات العالمية لمسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وحسب بيان للشركة فإن الفريق الأول من “الشبكة” تحصل على “الجائزة الكبرى”.

بينما تحصل الفريق الجزائري الثاني في “السحابة” على المرتبة الأولى.

وكان عدد الطلبة الجزائريين الإجمالي 6 طلبة، رفقة اثنين من المكونين.

وتم اجراء النهائيات العالمية لمسابقة 2019-2020 في دونغوان تحت شعار “الاتصال، المجد، المستقبل”.

وشارك خلالها ما مجموعه 110 فريقا من 39 دولة.