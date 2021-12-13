مسابقة وزارة الشؤون الخارجية.. هذه هي الاختبارات وهكذا تنقط

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عن تنظيمها مسابقتين على أساس الاختبارات للتوظيف. كما تتعلق المسابقة، بكاتب الشؤون الخارجية بـ20 منصبا ماليا و160 منصب للملحق.

في حين تتضمن المسابقات على أساس الامتحانات المهنية، في رتبة كاتب الشؤون الخارجية على أساس الاختبارات، كتابية وشفهية. أما الكتابية للقبول، فتكون في الثقافة العامة، واختبار في المؤسسات أو العلاقات الدولية. إضافة إلى اختبار اختياري بالقانون الدولي، والعلوم الاقتصادية والمالية والتجارة الدولية، والعلوم السياسية، وعلوم الإعلام والاتصال، والآداب واللغات التاريخ والجغرافيا. وكذا اختبارين في لغتين، “الاسبانية والفرنسية والانجليزية والألمانية”.

كما يجتاز المترشح، اختبار شفهي للنجاح النهائي، يتمثل في المحادثة مع اللجنة، حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج لمدة 30 دقيقة.

أما الراغب في نيل منصب ملحق للشؤون الخارجية على أساس الاختبارات، فتكون كتابية وشفهية. حيث يمتحن المترشح، في الثقافة العامة والمؤسسات والعلاقات الدولية،واختبار اختياري بالقانون العام والعلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارة الدولية. وكذا العلوم السياسية والإعلام والاتصال الآداب واللغات والتاريخ والجغرافيا. واختبارين في اللغتين الفرنسية الانجليزية الالمانية و الاسبانية، وأخيرا اختبرا شفهي للنجاح النهائي .

كيف تقدم العلامات والنقاط للمترشح لنيل منصب في وزارة الشؤون الخارجية

وفي ما يخص العلامات، فإن المترشح يقصى نهائيا في إحدى الاختبارات الكتابية اذا تحصل على 5/20. أما ملائمة مؤهلات تكوين المترشح لمتطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة من 0 الى 13 نقطة.

في حين تطابق التخصص أو الشهادة أو المؤهل من 0 إلى 6 نقاط. ومسار الدراسة من 0 الى 7 نقاط نقطة لـ10.50 و10.99، نقطتان 11 و11.99، 3 نقاط 12 و12.99، 4 نقاط 13 و13.99. إضافة إلى 5 نقاط 14 و14.99، 6 نقاط 15 و15.99، 7 نقاط يساوي او يفوق 16 /20.

كما يستفيد خريجو المدارس الكبرى والعليا من نقطتين إضافتين، والأوائل في دفعاتهم من نقطة واحدة. في حين تنقيط الماجستير 3 نقاط لتقدير “حسن حدا” او “مشرف جدا”، 2.5 نقطة “حسن” او “مشرف”. ونقطتان “قريب من للحسن” و1.5 لـ “مقبول”.

أما الدكتوراه، 3 نقاط “مشرف جدا” و2.5 “مشرف”، والأشغال والدراسات المنجزة نقطة واحدة، الخبرة المهنية 0 الى 6 نقاط.

كما يتعلق الأمر بعقود ما قبل التشغيل، الإدماج الاجتماعي المهني، متعاقد، وتاريخ الحصول على الشهادة “الاقدمية”، 0.5 لكل سنة. وهذا في حدود 5 نقاط.

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