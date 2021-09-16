مسابقة وطنية لانتقاء موسيقيين ومغنيين سيمفونيين من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري

أعلنت المؤسسة الثقافية أوبرا الجزائر “بوعلام بسايح”، اليوم الخميس، عن تنظيم مسابقة وطنية لانتقاء موسيقيين ومغنين. منتمين للمعهد العالي للموسيقى والمعاهد الجهوية والملحقات الموسيقية عبر التراب الوطني في الفترة الممتدة من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري.

وجاء في بيان على الصفحة الرسمية لأوبرا الجزائر، على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. أنه سيتم تنظيم المسابقة في إطار إعادة تنظيم الأوركسترا السيمفونية والمجموعة الصوتية التابعة لأوبرا الجزائر. وبهدف البحث عن الكفاءات الموسيقية والغنائية الشابة. وبغرض تدعيم صفوف الأوركسترا والمجموعة الصوتية وتطويرهما من حيث البرامج الفنية.

وستنظم المديرية العامة لأوبرا الجزائر مسابقة انتقاء في فائدة الموسيقيين والمغنين المنتمين للمعهد العالي للموسيقى والمعاهد الجهوية والملحقات الموسيقية. عبر التراب الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و24 سبتمبر الجاري.

وأشار ذات المصدر، إلى أن تنظيم مسابقة انتقاء لفائدة الموسيقيين والمغنين المنتمين للمعهد العالي للموسيقى والمعاهد الجهوية والملحقات الموسيقية. وستتم تحت إشراف لجنة تحكيم مختارة بعناية ومكونة من مختصين في مختلف أطياف الموسيقى والغناء الكلاسيكي.