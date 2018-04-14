مسابقة وطنية لترقية أكثر من 45 ألف أستاذ شهر ديسمبر 

ستفتح المجال أمام الأساتذة المكونين لبلوغ منصب مفتش ولائي

الأساتــذة فــي الأطــوار التعليميــة الثـــلاثـــة يمكنهـــم المشــاركــة

ستنظم وزارة التربية الوطنية، بداية من شهر ديسمبر المقبل، مسابقة وطنية للترقية، تشمل الأطوار التعليمية الثلاثة بنسب متفاوتة، حيث سيتم السماح للأساتذة المكوّنين من المشاركة في مسابقة التفتيش ولائيا، التي تم تجميدها لسنوات بسبب شح المناصب.

وحسب مصادر النهار، فإن هذه المسابقة سيشارك فيها عدد كبير من الأساتذة، باعتبار أنها تشمل الأطوار التعليمية الثلاثة، تسعى من خلالها الوزارة إلى تطوير القطاع، من خلال رفع الرتب وكذا السماح للأساتذة الذين وصلوا سن التقاعد من الخروج من مؤسسات التربية في الوقت المحدد قانونا.

وتضيف المصادر التي أوردت الخبر لـ$ أن قرار التعيين والإدماج إلزاميان من أجل المشاركة في المسابقة، حيث يتوجب على المترشح أن يكون متحصلا على وثيقة تثبت حصوله على قرار الإدماج والتعيين.

من جهة أخرى، اشترطت الوزارة ملفا على المترشحين، يتكون من نسخة من قرار التسمية وطلب قرار التثبيت، فضلا عن نسخة من أوّل محضر تنصيب، إضافة إلى استمارة المشاركة.

وسيسمح للمشاركة في هذه المسابقة لمعلّمي المدارس الابتدائية ممّن لهم 7 سنوات خدمة فعلية بذات الصفة وأساتذة المدرسة الابتدائية بـ5 سنوات ومستشاري التغذية المصنفين رتبة 11، الترشح لها قصد الترقية للسلم 12، حتى يكون لهم الحق في الترقية لرتبة مدير مدرسة ابتدائية الصنف 14، بعد 5 سنوات من الخدمة الفعلية.

كما سيكون بإمكان نظار الثانويات من لهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية، إضافة إلى نظار الثانويات ممن لهم خمس سنوات خبرة فعلية بذات الصفة، الترشح لرغبة مدير ثانوية، في انتظار الترخيص الاستثنائي الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية لمصالح الوظيف العمومي، قصد تمكين الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي من الترشح لمسابقة مدير ثانوية الصنف 16، على أساس أن الأستاذ الرئيسي بالطور الثانوي، تم حرمانه من الترقية برتبة مدير ثانوية، على عكس الطورين الابتدائي والمتوسط.

وحسب المراسلة الوزارية رقم 1497، فإن الترقية للرتب العليا تتم مناصفة بين التسجيل على قوائم التأهيل والمسابقات الداخلية، أي 50 من المئة لكل شق.