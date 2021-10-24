مسابقة وطنية لتوظيف 200 طالب قاضٍ السنة المقبلة

كشف وزير العدل حافظ الأختام رشيد طبي، عن إفتتاح مسابقة وطنية لتوظيف 200 طالب قاضٍ سيلتحقون بمقاعد الدراسة ، بداية من السنة الدراسية المقبلة.

وقال الوزير خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة إفتتاح السنة القضائية، أن الإهتمام بتكوين القضاة لا ينبغي أن يكون بمنعزل عن تكوين باقي المنتمين لأسرة العدالة. مشيرا أن السلطات العمومية تولي إهتماما كبيرا بهذا الجانب من خلال المساعي الحثيثة لتخصيص مدرسة وطنية لتكوين المحامين.

وتابع القول، أن الدور الذي يلعبه القضاة في المجتمع يساهم فيه كل المنتسبين للأسرة القضائية، ومنهم الموثقين الذين إستكملت الهياكل المنظمة لمهنتهم بتنصيب المجلس الأعلى للتوثيق بداية من هذا الشهر، بعد 15 سنةمن الإنتظار.

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