مسابقة وطنية لتوظيف 286 طالبًا قاضيًا.. وهذه شروط المشاركة

أعلنت وزارة العدل، ممثلة في المدرسة العليا للقضاء، عن تنظيم الدورة الثانية للمسابقة الوطنية على أساس الاختبارات لتوظيف 286 طالبًا قاضيًا.

وأوضحت الوزارة أن المشاركة في المسابقة مفتوحة لكل من يرغب في الالتحاق بسلك القضاء، شريطة استيفاء الشروط القانونية، والمتمثلة في التمتع بالجنسية الجزائرية، وأن يتراوح سن المترشح بين 27 و40 سنة عند تاريخ المسابقة، وحيازة شهادة البكالوريا وشهادة الماستر في الحقوق على الأقل أو شهادة معادلة، وإثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية. إضافة إلى توفر شروط الكفاءة البدنية والعقلية، والتمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق، وألا يكون قد سبق له الاستقالة من المدرسة العليا للقضاء أو الطرد منها.

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل يتم على مرحلتين، الأولى عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة العليا للقضاء أو وزارة العدل، من خلال ملء استمارة التسجيل الأولي وتحميلها وطبعها، مع تحميل التصريح الشرفي ودليل التحضير للمسابقة، فيما تتمثل المرحلة الثانية في إيداع الملف شخصيًا على مستوى المجلس القضائي لمقر إقامة المترشح.

ويتضمن ملف الترشح استمارة التسجيل الأولي، والتصريح الشرفي، ونسخة من شهادة البكالوريا، ونسخة من شهادة الماستر في الحقوق أو شهادة معادلة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من شهادة تثبت الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية، إلى جانب ترخيص بالمشاركة بالنسبة للموظفين، وأربع صور شمسية حديثة، ووصل دفع حقوق التسجيل المحددة بـ5000 دج.

وأكدت الوزارة أن كل ملف ناقص أو غير مستوفٍ للشروط القانونية والتنظيمية، أو المرسل عن طريق البريد، أو المودع خارج الآجال المحددة، سيتم رفضه.

وأضافت أن المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية مطالبون باستكمال ملفاتهم لدى المدرسة العليا للقضاء، بإيداع الشهادات الطبية المطلوبة، إلى جانب تعهد بمتابعة التكوين لمدة ثلاث سنوات دون انقطاع، وتعهد بخدمة قطاع العدالة لمدة لا تقل عن 15 سنة.

وأوضحت الوزارة أن المسابقة تتضمن خمسة اختبارات كتابية للقبول، تشمل موضوعًا في العالم المعاصر، والقانون المدني والإجراءات المدنية والإدارية، والقانون الجزائي والإجراءات الجزائية، وإعداد مذكرة استخلاصية، واختبارًا في اللغة الفرنسية أو الإنجليزية، إضافة إلى اختبارين شفويين في المواد المدنية والجزائية، كما يخضع المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية لفحوصات طبية ونفسية تقنية.

ودعت الوزارة المترشحين إلى الالتحاق بمركز الاختبارات قبل ساعة على الأقل من انطلاقها، والدخول إلى قاعة الامتحان قبل 30 دقيقة، مع إحضار بطاقة التعريف الوطنية والاستدعاء.

وحددت وزارة العدل فترة التسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني من 6 إلى 17 سبتمبر 2026، على أن تجرى الاختبارات الكتابية خلال شهر أكتوبر 2026، فيما تعلن النتائج النهائية عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة العليا للقضاء ووزارة العدل.

وأشارت الوزارة إلى أن الناجحين نهائيًا سيتابعون تكوينًا لمدة ثلاث سنوات بالمدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية، قبل توظيفهم بصفة قضاة متربصين بعد النجاح في التكوين والحصول على شهادة المدرسة العليا للقضاء، مع اختيار مناصب التعيين حسب ترتيب الاستحقاق.