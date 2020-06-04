مسابقة وطنية لتوظيف 455 رئيس مصلحة استشفائية

نص قرار وزاري مشترك، بين وزارتي التعليم العالي البحث العلمي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على فتح مسا بقة وطنية لتعيين 455 رئيس مصلحة استشفائية، موزعة حسب التخصصات والمصالح الاستشفائية الجامعية عبر الوطن.

وتخص المسابقة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين الإستشفائيين الجامعيين قسم ” أ” الذين يثبتون سنتين من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ويحدد السن الأقصى المطلوب للمشاركة في المسابقة، بـ 62 سنة عند تاريخ فتح المسابقة.

كما يتضمن ملف الترشح من نسخة من قرار التعيين والترسيم في رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي ” قسم أ” حسب الحالة.

بالإضافة إلى شهادة مقدمة من طرف عميد كلية والطب، ومدير المؤسسة الاستشفائية محل ممارسة المترشح، تثبت حالة النشاط.

وكذا مجموع الشهادات والوثائق التي تثبت مختلف المؤهلات والأعمال العلمية والبيداغوجية ونشاطات العلاج، كما هو موضح في شبكة التقييم الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 سبتمبر 2016.

ويحدد تاريخ انتهاء التسجيلات بالمسابقة، بـ 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.

كما تحدد القائمة الإسمية للمترشحين المقبولين وغير المقبولين للمشاركة في المسابقة، من طرف لجنة مكونة من المديرين المكلفين بالموارد البشرية بالدائرتين الوزاريتين.