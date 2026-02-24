مسابقة وطنية للتكوين في الطور الثالث في علم الطيران

خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 53 منصبا، ضمن مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث في إطار مدارس الدكتوراه في علم الطيران للسنة الجامعية 2025-2026، موزعة على عدة مؤسسات جامعية على المستوى الوطني.

وتم فتح 14 منصب بجامعة العلوم والتكنولوجيا “محمد بوضياف” بوهران ضمن مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث في إطار مدارس الدكتوراه في علم الطيران للسنة الجامعية 2025-2026.

وحسبما أفادت به المؤسسة الجامعية اليوم الثلاثاء، خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهذه المسابقة 53 منصبا موزعة على عدة مؤسسات جامعية على المستوى الوطني. منها 14 منصبا بجامعة “محمد بوضياف” بوهران. و12 منصبا بجامعة البليدة 1، و12 منصبا بجامعة سيدي بلعباس. و9 مناصب لجامعة باتنة 2، و6 مناصب لجامعة قسنطينة 1.

ويشمل التكوين عدة تخصصات، منها هياكل الطيران، ودفع الطيران، وإلكترونيات الطيران، والعمليات الجوية، وميكانيك الطيران، وعلم الطيران.

وبخصوص المواعيد الهامة المتعلقة بالمسابقة، يقدم الطلب عبر منصة “بروغريس” من 21 فيفري إلى 4 مارس. يليها التحقق الإداري من 5 إلى 15 مارس، والدراسة العلمية للملفات من 16 إلى 23 مارس.

ليتم نشر قائمة المرشحين المقبولين في 24 مارس، ومعالجة الطعون من 25 إلى 31 مارس. ونشر القائمة النهائية في 1 أفريل، على أن تجرى الاختبارات من 4 إلى 16 أفريل.

كما تم تعيين جامعة “محمد بوضياف” كنقطة تركيز وطنية، تحت تنسيق الأستاذ إيمين بشير. الذي يضمن التنسيق الأكاديمي والمتابعة التربوية بالت عاون مع المؤسسات الجامعية الشريكة.

وأكدت الجامعة على الدور الاستراتيجي لهذا البرنامج في تطوير التكوينات الدكتورالية في مجال الطيران. وتعزيز البحث العلمي لخدمة القطاع الجوي، والمساهمة في تطوير التكنولوجيا في البلاد.