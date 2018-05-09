 مسابقة وطنية  للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحضرين القضائيين يوم 30 جوان

فتحت وزارة العدل مسابقة وطنية للمحضرين القضائيين، للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، ستُجرى يوم 30 جوان المقبل.

أعلنت وزارة العدل في بيان لها اليوم الاربعاء عن تنظيم مسابقة وطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة

المحضر القضائي.

وذلك بتاريخ بتاريخ 30 جوان المقبل، حيث تم فتح 1.500 منصب.

وأوضح ذات المصدر أنه “على الأشخاص الراغبين في المشاركة إيداع ملفاتهم على مستوى المجالس القضائية لمقر إقامتهم.

بحيث يتم بالنسبة للمقيمين في ولاية الجزائر العاصمة, إيداع الملفات على مستوى محكمة الدار البيضاء التابعة لمجلس

قضاء الجزائر.

وبالنسبة لولايات الجنوب (أدرار، إيليزي، بشار، تمنراست، تندوف، ورقلة وغرداية)،يتم إيداع الملفات على مستوى المجالس القضائية أو المحاكم التابعة لها مقر اقامة المعني”.

وأضاف البيان أن “التسجيلات تفتتح من 9 الى 28 مايو 2018”