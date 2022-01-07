مسابقة وطنية مهنية لترقية أكثر من 3700 ألف أستاذ

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بأن الوزارة “ستنظم في 26 فيفري المقبل، امتحانا مهنيا لترقية 3357 أستاذ، من بينهم 600 أستاذ في رتبة أستاذ رئيسي و2757 أستاذ مكوّن في المراحل التعليمية الثلاث. فيما سيرتقي في نفس الرتبتين مايقارب 437 أستاذ،ليصبح مجموع المستفيدين من التأهيل 3794”.

وأوضح الوزير خلال لقاء له مع لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسه رئيس اللجنة، عبد الكريم عايد، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن قطاعه “مستعد لتسوية المشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع. وهذا بالتنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين”.

وأشار في هذا السياق، إلى إنشاء، مؤخرا، اللجنة التقنية المكلفة بإعداد القانون الخاص بالأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية.

وزير التربية يكشف: “إدماج 35.915 منتسب للقطاع”

من جهة أخرى، كشف بلعابد أنه “تم إدماج 35.915 منتسب للقطاع، متوقع أن يبلغ العدد الإجمالي للمدمجين حوالي 45 ألفا إلى غاية غلق قائمة التسيير لسنة 2021”.

وذكر الوزير في هذا السياق، أن دائرته الوزارية تعمل على “ضمان التكوين النوعي لمنتسبي القطاع. مشيرا إلى إدراج التكوين المتخصص بمختلف أنماطه، والتكوين المستمر وتحسين المستوى.

ولترقية مختلف العمليات التكوينية، رصد بعنوان سنة 2021 مبلغ قدر بـ “1 مليار و772 مليون دج”.

كما جدّد بالمناسبة، أن التوظيف بالقطاع يتم وفق احتياجات القطاع. وكذلك وفق الأولوية التي تعطى لخرّيجي المدارس العليا للأساتذة، وفق القانون المعمول به.

وفي هذا الشأن، ذكر بلعابد بتنسيق قطاعه مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم التوقيع في أوت المنصرم على قرار وزاري مشترك لتحديد احتياجات القطاع للسنة الجارية. كما أشار إلى أن تعداد خريجي المدارس العليا المعينين هذه السنة بلغ 7975.

وبخصوص الشق البيداغوجي، ذكر الوزير بتنصيب، مؤخرا، المجلس الوطني للبرامج. وهو يعكف على إعادة النظر في البرامج التربوية، لا سيما في الابتدائي. مما سيساهم – على حد قوله – في التخفيف من ثقل المحفظة المدرسية.

وفي هذا الإطار، أكد أنه سيتم “تدعيم أنشطة الإيقاظ والأنشطة اللاصفية في التعليم الابتدائي”. كما أكد أيضا أن القطاع سيواصل تدريس اللغة الأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية. مع السهر على ترقية الفروع العلمية والتقني رياضي، إلى جانب الإعلام الآلي.

كما أكد أن الوزارة ستواصل عملها في تعزيز التعليم والتكوين عن بعد، وتكثيف تكنولوجيات الإعلام في حقل التربية.

أما بشأن التقييم البيداغوجي، فأشار بلعابد إلى “إلغاء امتحان نهاية المرحلة الإبتدائية ليعوّض بآليات تقييم أخرى أكثر مرونة ترتكز على تقييم مكتسبات المرحلة التعليمية”.

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