مسابقة “QuizUp”من Ooredoo.. فرصة للفوز بـ 5 ملايين دينار

أعلنت Ooredoo الجزائر عن إطلاق الطبعة الخامسة من مسابقتها التفاعلية “QuizUp”، بعد النجاح الكبير الذي حققتها لطبعات السابقة على غِرار “Dari Quiz” و”Quiz Ooredoo”، تم إطلاق طبعة جديدة وذلك على مدى 150 يوماً.

وحسب بيان المؤسسة يتم ربح المبلغ مع كل عملية تعبئة رصيد بقيمة 500 دج أو أكثر، حيث يتلقى الزبون رسالة نصية. قصيرة SMS تدعوه للمشاركة مجانًا في المسابقة.

و تتميّز هذه الطبعة الخامسة بصيغة تتمحور حول الرقم 5. حيث تجمع بين خمسة أشهر من التنافس، خمسة فائزين وخمسة شيكات بقيمة خمسة ملايين دج.

وللفوز بأحد هذه الشيكات الخمسة. يكفي للمشارك أن يجيب بشكل صحيح وسريع على سؤال واحد في الثقافة العامة.

وأكد البيان أن المشاركة في المسابقة متاحة حصريًا عبر تفعيل الرمز *523#، دون أي خصم من رصيد المشاركين. مع الاحتفاظ الكامل بجميع مزايا التعبئة.

ومن خلال هذه النسخة الجديدة من “QuizUp”، تؤكد Ooredoo الجزائر التزامها الدائم بتقديم تجارب تفاعلية وترفيهية مبتكرة لزبائنها. وتعزيز علاقتها الوثيقة والمستدامة مع مجتمع مستخدميها الواسع في جميع أنحاء الوطن.