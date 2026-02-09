مسابقة توظيف الأساتذة.. تأجيل سحب الاستدعاءات إلى هذا التاريخ

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن تأجيل تاريخ سحب استدعاءات إجراء المقابلة الشفهية لمسابقات التوظيف على أساس الشهادات، للالتحاق برتب الأساتذة بعنوان سنة 2025.

وأوضحت الوزارة أن ذلك راجع إلى قرار تأجيل موعد إجراء المقابلة الشفهية إلى أيام 24 و25 و26 مارس المقبل بدلًا من التاريخ السابق الذي كان محددًا يوم 21 فيفري الجاري.

وذلك حرصًا من الوزارة على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء المقابلات وضمان السير الحسن للعملية وفق أعلى معايير الشفافية والمصداقية.

وفي هذا الإطار، تعلم وزارة التربية الوطنية كافة المترشحين الذين قُبلت ملفاتهم أنهم مدعوون إلى استخراج استدعاءاتهم الخاصة بإجراء المقابلة الشفهية، ابتداءً من تاريخ 8 مارس 2026، عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المخصصة لهذا الغرض، على الرابط التالي: https://concours.onec.dz

وجددت وزارة التربية الوطنية تمنياتها لكافة المترشحين بالتوفيق والنجاح.