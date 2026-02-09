مسابقتان وطنيتان للالتحاق برتبتي أستاذ محاضر وأستاذ استشفائي جامعي خلال 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مذكرة إعلامية، عن فتح مسابقتين وطنيتين للالتحاق برتبتي أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “أ”، وأستاذ استشفائي جامعي.

وذلك لفائدة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين الراغبين في الترشح، والذين يستوفون الشروط القانونية المطلوبة وفق التنظيم المعمول به، برسم السنة المالية 2026.

وأوضحت الوزارة أن تنظيم هاتين المسابقتين سيتم وفق رزنامة زمنية محددة، إذ ستنطلق العملية بداية من شهر مارس 2026 بالنسبة للمترشحين الذين يستوفون الشروط القانونية المطلوبة للترشح عند هذا التاريخ.

كما برمجت الوزارة دورة ثانية خلال شهر ديسمبر 2026، تخص المترشحين الذين يستوفون الشروط القانونية المطلوبة للترشح عند حلول هذا التاريخ.

وتندرج هذه المسابقات في إطار تسيير المسار المهني للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، وتعزيز التأطير البيداغوجي والخدماتي على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجامعية.