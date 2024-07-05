مساجد الجزائر تحيي الذكرى 62 للإستقلال

خصص أئمة المساجد عبر كامل التراب الوطني خطبة اليوم 05 جويلية 2024 للذكرى الثانية والستين للاستقلال وما يحمله هذا اليوم المجيد في طياته من تاريخ حافل بالبطولات والتضحيات التي قدمها أجدادنا وآباؤنا في سبيل تحرير وطننا العزيز.

وذكرر الأئمة، حسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، بتضحيات الشهداء والمجاهدين، وما ادخره الله لهم من نعيم مقيم في الآخرة.

مبينين أن الاستقلال ليس مجرد ذكرى، بل هو درس تاريخي يجب أن تتعلمه الأجيال القادمة، لتحافظ على مكتسبات الوطن. ويواصلوا مسيرة البناء والتطوير.

وقال الأئمة، أن الذاكرة الوطنية هي روح الأمة، ومبعث فخرها ومجدها، وهي التي تجمع الأجيال خلفا بسلف. وتُستمد منها القيم العليا التي تحفظ هويتنا مصداقا لقوله تعالى [وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ الله ].

كما أبرز الأئمة أهمية دور الشباب في بناء الوطن، وأهمية العلم والعمل من أجل نهضة الأمة وتقدمها.

وأشادوا بالإنجازات التي حققتها الجزائر الجديدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتنموية. لاسيما استعادة مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، والإشادة بذلك.

مختتمين الخطبة بالدعاء للوطن بالأمن والأمان، ولولي الأمر بالحفظ والسداد، وللبلاد بالرقي والازدهار. ولإخواننا بفلسطين بالحرية والنصر على الاستدمار.