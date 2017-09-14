رفض رئيس الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة أمس الأربعاء، محاكمة موقوف مصاب بمرض السل، خلال مثوله لمواجهة جرمه.

وارتاى القاضي تأجيل محاكمة السجين الذي تم جلبه من المؤسسة العقابية بالحراش وهو يرتدي كمامة وقائيةالى وقت لاحق.

وأبدى رىيس المحكمة خوفه الشديد من انتشار عدوى المرض بالمجلس، كون اجراءات المحاكمة تستدعي نزع الكمامة لإستجوابه عن الوقائع المتابع بها.

وشهدت الجلسة تخوف المحامين وكذا الحضور،الأمرالذي جعل البعض منهم يبتعد عن المكان، فيما غادر البعض الأخر القاعة، بسبب السجين المريض.

واستحسن المتواجدون بالمحكمة قرار القاضي بتأجيل محاكمة المتهم الذي انصرف في الحال بمرافقة اعوان الشرطة ،ووضعه في مكان مخصص له.

ويواجه القضاة مواقف صعبة لدى محاكمتهم لموقوفين مصابين بامراض معدية خطيرة، خاصة اذا تمسك هؤلاء او عن طريق دفاعهم بمحاكمتهم.

وشهد مجلس القضاء منذ اسابيع محاكمة من نفس النوع ،أين تسبب موقوف مصاب بالسل حالة استنفار ،ما جعل القاضي يستجوبه من بعيد، خوفا من العدوى.

وفِي ظل غياب إجراءات احترازية ووقاىية ، يستمر جلب مساجين مصابون بامراض معدية من المؤسسات العقابية، إلى المحاكم لمحاكمتهم.

وتجدر الإشارة أن المساجين المصابين بأمراض معدية، يتابعون العلاج بمؤسساتهم العقابية ،على يد أطباء المؤسسة، وكذا خارجها في مصحات استشفائية.

ويستخرج هؤلاء من السجن،وينقلون على متن شاحنة لنقل الموقوفين،إلى المحاكم، دون عزلهم في مركبة خاصة، كإجراءات احتياطية، خشية تفشي العدوى.

ويعتبر اعوان السجن، الأكثر احتكاكا وتقربا من المساجين المصابين بأمراض مزمنة، باعتبارهم من يتكفلون باستخراجهم ومرافقتهم من السجن إلى المحكمة.

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