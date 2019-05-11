مساري يقوم بلفتة إنسانية مؤثرة في رمضان والشاب خالد يعلّق

نشر الفنان العالمي “مساري”، على صفحته الخاصة بالأنستغرام، مقطع فيديو كشف فيه عن قيامه بمبادرة ملفتة، في شهر رمضان الكريم.

وظهر مساري في الفيديو، وهو يقدم الطعام والمال لمتشردين في الشوارع بكل تواضع ومحبة وعطف.

وعلق مساري على الفيديو بالقول:”علينا أن نهتمّ ببعضنا البعض. رمضان كريم، إفطار مع مساري”.

وتفاعل المتابعون مع مبادرته هذه بشكل كبير، حيث تخطى عدد مشاهدي الفيديو الـ213 ألفاً.

وعلق النجم الجزائري الشاب خالد، بدوره على الفيديو قائلا: “هذا ما يجب أن يتصرف به كل إنسان، لتحظى برمضان سالم أخي”.