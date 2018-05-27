مساعدات إنسانية لعائلة “اليتامي الخمسة”ببلدية تالخمت ولاية باتنة

عمت حالة من الفرح والسرور بيت عائلة”اليتامى الخمسة”ببلدية تالخمت ولاية باتنةوهذا بعد المساعدات الإنسانية التي قدمت لهم.

كاميرا قناة”النهار” زارت العائلة في مسكنها العائلي وهذا بعد عامين من أول زيارة قادت الطاقم الصحفي للوقوف على حالتهم.

وحسبا ما أفاد به منير داودي،رئيس المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني فإن التكفل بالعائلة مايزال متواصلا.

أين تم تقديم مواد غذائية مشيرا أنه سيتم إهداؤهم ملابس العيد بمناسبة عيد الفطر في أواخر شهر رمضان.

وقد عبرت إحدى الفتيات اليتامى عن شكرها لكل من يقدم المساعدة .

وبدورة جد العائلة والمتكفل بهم،صرح لتلفزيون “النهار”،عن بالغ إمتنانه لهذه الإلتفاتة الطيبة شكرا الجميع على وقفتهم الإنسانية.