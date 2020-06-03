مساعدات طبية صينية لتونس وليبيا ودول إفريقية أخرى لمواجهة تفشي فيروس كورونا

وصلت، اليوم الأربعاء، إلى مطار تونس قرطاج الدولي شحنة من المساعدات الطبية الصينية، في اطار دعم مجهود تونس في مكافحة فيروس كوفيد – 19.

وحسب ما افادت به وزارة الشؤون الخارجية التونسية فإن الجانب الصيني، و بالتنسيق مع السلطات التونسية وسفارة الجمهورية التونسية ببيكين، تكفل بتأمين نقل هذه المعدات على متن طائرة عسكرية.

وذلك اعتبارا لقدرتها على تحميل كمية من المساعدات الموجهة إلى تونس وليبيا وعدد من الدول الإفريقية الشقيقة في رحلة واحدة.

وعبرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية عن جزيل شكرها للسلطات الصينية على ما قدمته لبلادنا من مساعدات في شكل معدات طبية ووقائية لدعم جهودها في الحد من تداعيات انتشار جائحة كورونا.

وثمنت الوزارة هذه المبادرة الإنسانية تجاه القارة الإفريقية في هذه الظروف الاستثنائية.

حيث ستتولى السلطات التونسية توفير التسهيلات اللازمة لتأمين تسليم شحنة المساعدة الصينية المخصصة لليبيا إلى السلطات الليبية، وذلك بالتنسيق مع سفارة جمهورية الصين الشعبية بتونس.