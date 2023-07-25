مساعدة كاتب الدولة الأمريكي تلتقي بوزير الخارجية وتعزي ضحايا حرائق الغابات

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بالمنظمات الدولية،ميشيل سيسون، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد أعربت سيسون، باسم كتابة الدولة والحكومة الأمريكية، عن تعازيها الخالصة للجزائر على إثر الحرائق المأساوية التي ألمت ببعض ولايات الوطن في الآونة الأخيرة.

كما تركزت المحادثات بين الطرفين حول أبرز مجالات التعاون الثنائي والحوار الإستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. لاسيما آفاق تعزيز التنسيق بين البلدين في مختلف المنظمات والهيئات الدولية ذات الإنتماء المشترك. وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة.

كما تم استعراض أولويات المرشحة الأمريكية لعضوية محكمة العدل الدولية، سارة كليفلاند. تحسباً للانتخابات المزمع اجراؤها يوم التاسع نوفمبر المقبل بمنظمة الأمم المتحدة.

وتحضيرا للزيارة التي سيقوم بها الوزير أحمد عطاف قريبا إلى واشنطن، تبادل الطرفان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية. خاصة تطورات الأزمات في كل من ليبيا ومالي والسودان ومنطقة الساحل الصحراوي، إلى جانب قضيتي الصحراء الغربية وفلسطين.

وأعربت المسؤولة الأمريكية عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها للجهود التي تبذلها الجزائر. من أجل نشر الاستقرار والتنمية في جوارها الإقليمي وعلى الصعيد القاري.

كما أعرب الطرفان عن الإرادة السياسية واستعدادهما الثابت لتوطيد التشاور والتنسيق بينهما. كلما اقتضت الضرورة وتوفرت الفرص من أجل الإسهام في الحلول السلمية التفاوضية للأزمات وكذا تنشيط دور العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الدولية ذات الطابع الشامل.