مساعدة مالية.. تمديد آجال إيداع ملفات أصحاب المهن المتضررة من كورونا

أعلنت وزارة الداخلية، عن تمديد آجال إيداع ملفات أصحاب بعض المهن الصغيرة المتضررة جراء جائحة كورونا كوفيد 19.

وحسب بيان الوزارة، فإن أصحاب المهن المتضررة من كورونا، والمعنيون بالمساعدة المالية، مدعوون لايداع ملفات الاستفادة إلى غاية 30 نوفمبر.

وللاستفادة من المساعدة، يجب أن يكون النشاط قد توقف في اطار التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية خلال فترة الحجر الصحي.

بالإضافة إلى حيازة سجل تجاري أو بطاقة حرفي حسب الحالة أو وثيقة أخرى تبرر ممارسة المهنة.

وأن يكون دخله السنوي المصرح به لدى “كناس” أقل أو يساوي 480000 دينار خلال 2019.