مساعدو ومشرفو التربية بغليزان يهددون بالإحتجاج ويطالبون بإعادة الإعتبار

أخطرت النقابة الوطنية لمساعدي التربية مكتب غليزان، مديرية التربية بالولاية عن اعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية يوم 4 فيفري المقبل.

وأكدت النقابة في بيان لها اليوم، أن مساعدي ومشرفي التربية بالولاية سينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية للمطالبة بحقوقهم.

وأضافت النقابة في بيانها، أنها تسعى لإيصال انشغالاتها ومطالبها للسلطات العليا بمن فيها الوزارة الأولى ووزارة التربية، لأخذها بعين الإعتبار.

ومن طالب مساعدي ومشرفي التربية التي تضمنها هذا البيان، زيادة المناصب المالية للترقية ومشرف التربية ومشرف تربية رئيسي.

فضلا عن منصب مستشار التربية، مع إلغاء الشروط التعجيزية المفروضة للمشاركة بالمسابقات المهنية التي يحتويها القانون الأساسي.

ترقية وإدماج كل مساعدي التربية الرئيسيين دون شرط أو قيد، وتسوية وضعية المساعدين التربويين المدمجين سنة 2002.

وطالبوا برخص استثنائية للترقية لمنصب مشرف رئيسي ومستشار للتربية، وتخفيض الحجم الساعي والتوزيع العادل للمشرفين ومساعدي التربية عبر المؤسسات التربوية.